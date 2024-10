Belford Roxo Sub-17 e o América ficaram no 2 a 2 - DIvulgação / João Carlos Gomes

Belford Roxo Sub-17 e o América ficaram no 2 a 2DIvulgação / João Carlos Gomes

Publicado 30/10/2024 15:56

Belford Roxo - Na manhã do último domingo (27), no Estádio Nélio Gomes, pelo primeiro jogo das quartas de finais do Campeonato Carioca A2, o sub-17 da Sociedade Esportiva Belford Roxo empatou com o América, com o placar de 2 a 2. À tarde, os meninos do sub-15 empataram por 1 a 1 com o Resende, e após a partida receberam os parabéns do técnico do profissional Jefter Percy.



“Dois jogos difíceis tivemos muitos desfalques nos times titulares, cinco no Sub 17 e dois no Sub 15. Mas conseguimos superar as dificuldades e em meio a esse turbilhão fizemos boas partidas. Agora vamos à casa dos adversários lutar pela classificação. Mas temos que exaltar nossos adversários que foram campeões na Taça Santos Dumont. Logo temos que valorizar os empates”, falou o gerente de futebol, Marcos Leandro.

Belford Roxo Sub-15 e Resende ficaram no 1 a 1 Divulgação / João Carlos Gomes