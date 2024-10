Os policiais militares do CPAM com as aves apreendidas no registro da ocorrência policial na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 29/10/2024 13:05

Belford Roxo – Policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAM), apreenderam 23 pássaros da fauna silvestre em gaiolas, expostos à venda, no último domingo (27), na Feira de Areia Branca, em Belford Roxo.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).