A ocorrência policial com o preso e as drogas foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 29/10/2024 09:49

Belford Roxo - Um suspeito que estava com grande quantidade de drogas, foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no final da tarde desta segunda-feira (28), na Estrada da Conceição, no bairro de Santa Tereza, em Belford Roxo.

Na ação, os agentes abordaram o homem que estava na garupa de uma motocicleta. Com o acusado, em uma mochila, os policiais militares apreenderam as drogas e dois rádios transmissores.



A ocorrência policial com o preso e as drogas foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).