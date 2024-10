A programação do congresso conta com 3 painéis abordando os temas: Licitações e Contratos; Tributos e Execução Fiscal; Ações Coletivas e Responsabilidade Civil - Divulgação / PGM-BR

Belford Roxo - A Procuradoria Geral do Município de Belford Roxo realiza, na próxima terça-feira (29), a primeira edição do Congresso de Direito Público da Baixada Fluminense na cidade, que reunirá profissionais e estudantes do curso de Direito. O horário do evento é das 14h às 17h, no Teatro da Cidade.



A programação do congresso conta com 3 painéis abordando os temas: Licitações e Contratos; Tributos e Execução Fiscal; Ações Coletivas e Responsabilidade Civil. A abertura do encontro será feita pelo presidente da OAB de Belford Roxo, Abelardo Tenório, a mediação do encontro será feita pelo advogado da PGM, Alex Riski, além da presença do procurador-geral do município, Fabrício Almeida e outros representantes da PGM da Baixada Fluminense.



O procurador-geral do município, Fabrício Almeida, comentou sobre o evento pioneiro na cidade. “Convido a todos para participarem desse fórum de discussão e cooperação de importantes temas do Direito Público. É uma oportunidade única para fomentar o desenvolvimento e a colaboração entre as cidades da região”, afirmou Fabrício.



Confira a programação do evento:



Abertura - 14h: Dr. Abelardo Tenório – Presidente da OAB de Belford Roxo



Painel 1 - 14h20: Licitações e Contratos



Mediador: Dr. Alex Riski - PGM BELFORD ROXO



Palestrante 1: Dr. Bruno Verzani - PROCURADOR DO ESTADO



Palestrante 2: Dra. Keila Kramer - PGM DUQUE DE CAXIAS



Palestrante 3: Dr. Bruno Alves - PGM BELFORD ROXO



Palestrante 4: Dr. Breno Porto - PGM NOVA IGUAÇU



Painel 2 - 15h20: Tributos e Execução Fiscal



Mediador: Dr. André Ferreira - PGM BELFORD ROXO



Palestrante 1: Dr. Daniel Bucar - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO



Palestrante 2: Dra. Rosana Carvalho Riski - PGM BELFORD ROXO



Palestrante 3: Dr. Gabriel Toledo - PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL



Painel 3 - 16h20: Ações Coletivas e Responsabilidade Civil



Mediador: Dr. Sidnei Lima - PGM BELFORD ROXO



Palestrante 1: Dr. Fabrício Almeida - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO



Palestrante 2: Dra. Claudia Dantas - PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE MESQUITA



Palestrante 3: Dr. Fabrício Gaspar - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS



Encerramento - 17h20: Dr. Fabrício Almeida - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO

