Motocicletas recuperadas pelos policiais militares do 39º BPM - Divulgação / 39º BPM

Publicado 23/10/2024 22:53

Belford Roxo - Seis motocicletas e um carro roubados, foram recuperados pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta quarta-feira (23), durante operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT), na Comunidade do Parque Floresta, em Belford Roxo.

O carro apreendido no Parque Floresta Divulgação / PMERJ

Os veículos foram localizados e, em seguida, levados ao Pátio Legal.

Uma das motos apreendidas pelos policiais militares Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).