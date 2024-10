Os principais objetivos dos estudantes foi executar ações de prevenção e educação em saúde oral, troca de ideias, discussões integrando a comunidade científica no contexto socioeducativo - Divulgação / Degase-RJ

Os principais objetivos dos estudantes foi executar ações de prevenção e educação em saúde oral, troca de ideias, discussões integrando a comunidade científica no contexto socioeducativoDivulgação / Degase-RJ

Publicado 22/10/2024 21:22 | Atualizado 22/10/2024 21:33

Belford Roxo - O Centro de Atendimeto Intensivo (CAI) Belford Roxo, do Departamento Geral de Ações Socioducativas (Degase), vinculado a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), recebeu na última semana, um evento que contou com a presença de estudantes de odontologia da Universidade Unigranrio para engajar a comunidade no contexto socioeducativo, além de proporcionar a troca de vivências.

O grupo realizou ações educativas em saúde, rodas de conversa, apresentação de banners e macromodelos com temáticas voltadas para ressaltar a importância da promoção de saúde integral para os adolescentes do CAI, como prevenção de doença cárie e do câncer de boca, infecções sexualmente transmissíveis e a importância da amamentação ao desenvolvimento da saúde bucal.

Dentre os principais objetivos estavam promover a saúde de forma integral com foco na saúde oral, executar ações de prevenção e educação em saúde oral, proporcionar um momento de troca de ideias, de discussões e vivências acerca dos temas abordados integrando a comunidade científica no contexto socioeducativo.

O evento foi organizado pelas dentistas Tatiane Omena e Letícia Cerdeira, respectivamente, do CAI e da Coordenação de Atenção em Saúde Integral e Psicossocial do Degase; e Doralice Sisnande, assistente social do CAI Belford Roxo.