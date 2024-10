Belford Roxo e Serrano fizeram um jogo bastante disputada no Estádio Nékio Gomes - William Davoli / SEBR

Publicado 20/10/2024 19:23

Belford Roxo - Em um jogo movimentado, na tarde de sábado (19), no Estádio Nélio Gomes, Belford Roxo e Serrano ficaram no empate em 0 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Carioca da Série B1. Os belforroxenses seguem sem vitórias, na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), acumulando quatro empates e uma derrota, ocupando a sexta colocação, com apenas quatro pontos.



“Quero agradecer o apoio da torcida e o empenho do nosso time dentro de campo. Estávamos melhores no jogo, mandando no jogo, mas infelizmente não conseguimos abrir o placar. Agora é botar a cabeça no lugar, para durante a semana trabalhar forte minimizando os erros e quando tiver oportunidade matar o jogo que é o que está faltando para a gente pegar nossos três pontos e subir na tabela”, declarou o goleiro Bruno Fernandes.

O goleiro do Belford Roxo, Bruno, o destaque da partida contra o Serrano William Davoli / SEBR



O próximo compromisso do Belzão será no próxima sábado (26), às 15h, no Estádio Ronaldo Nazário, contra o São Cristóvão, na Zona da Leopoldina do Rio de Janeiro.

Classificação - Campeonato Carioca - Série B1 Divulgação / Ferj