Após a conclusão do serviço, prevista para a noite desta sexta-feira (18), a distribuição de água será retomada em Duque de Caxias e Belford Roxo que tiveram o fornecimento suspenso na quinta-feira (17)Divulgação / Arquivo / Águas do Rio

Publicado 18/10/2024 22:41 | Atualizado 18/10/2024 22:51

Belford Roxo - A Águas do Rio atuou, nesta sexta-feira (18), na realocação de uma tubulação da concessionária, em função de obras realizadas por terceiros, no Distrito de Xerém, em Duque de Caxias. Após a conclusão do serviço, prevista para a mesma noite, a distribuição de água será retomada nas localidades de Duque de Caxias e Belford Roxo que tiveram o fornecimento suspenso na quinta-feira (17).

A regularização do abastecimento ocorrerá em 72 horas, podendo levar mais tempo nas regiões elevadas e nas pontas das redes de distribuição.



Regiões afetadas:

Belford Roxo: Lote XV, Maringá, Nova Aurora, Parque dos Ferreiras, Recantus, São Vicente, Vale do Ipê e Wona;



Duque de Caxias: Amapá, Chácaras Arcampo, Chácaras Rio-Petrópolis, Figueira, Lamarão, Mantiquira, Parque Capivari, Parque Eldorado, Parque Paulista, Pilar, Santa Cruz da Serra, Santo Antônio e Xerém.

A concessionária orienta os moradores a manterem a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades prioritárias, até a normalização do fornecimento, e ressalta que está à disposição para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp através do 0800 195 0 195.