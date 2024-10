As investigações revelaram que o grupo movimentou cerca de R$ 30 milhões com o desmanche de veículos roubados. Os roubos eram praticados na Baixada Fluminense - Divulgação / PCERJ

As investigações revelaram que o grupo movimentou cerca de R$ 30 milhões com o desmanche de veículos roubados. Os roubos eram praticados na Baixada FluminenseDivulgação / PCERJ

Publicado 17/10/2024 22:44 | Atualizado 17/10/2024 22:45

Belford Roxo - O integrante de uma quadrilha especializada em roubos de veículos, nas comunidades do Complexo de Santa Tereza e do Gogó da Ema, em Belford Roxo, foi preso nesta quinta-feira (17), pelos policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). A ação contou com apoio de agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). O homem foi localizado na casa de parentes, no bairro de Heliópolis, também no município belforroxense.

A mesma quadrilha foi alvo de uma operação, realizada nesta terça-feira (15/10), que resultou na prisão de 11 criminosos. As investigações revelaram que o grupo movimentou cerca de R$ 30 milhões com o desmanche de veículos roubados. Os roubos eram praticados na Baixada Fluminense.

A ação é parte da segunda fase da "Operação Torniquete", que tem como objetivos reprimir roubos, furtos e receptação de veículos e de cargas. Mais de 100 criminosos já foram capturados desde o início desta etapa, em setembro.