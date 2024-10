Dona Vitória, acompanhada do neto Paulo, levou o cachorro Caramelo para ser vacinado - Gilberto Rocha /PMBR

Dona Vitória, acompanhada do neto Paulo, levou o cachorro Caramelo para ser vacinadoGilberto Rocha /PMBR

Publicado 17/10/2024 17:17

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, promoveu nesta quinta-feira (17), uma campanha de vacinação antirrábica, que imunizou 1.529 animais, sendo 1202 cães e 327 gatos. As imunizações ocorreram na Praça Leandro da Cruz Madeira, no Barro Vermelho, na Praça Zildeth de Oliveira Fontes, em Bom Pastor, e na Policlínica Isabelly Ventura dos Santos, em São Leopoldo.



O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, agradeceu a todos os cidadãos que compareceram com seus animais. “É sempre muito gratificante ver a população trazendo seus pets para as campanhas, pois isso mostra que o nosso trabalho está rendendo frutos”, afirmou. “Nossa meta é continuar com as campanhas ao longo de vários bairros, pois sabemos que ainda há muitos outros precisando da nossa ajuda”, finalizou o coordenador municipal de endemias.