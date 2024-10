A criançada da Escola Municipal José Mariano dos Passos aproveitou bastante a variedade de brinquedos - Gilberto Rocha/PMBR

Publicado 16/10/2024 17:22

Belford Roxo - A Escola Municipal José Mariano dos Passos, no bairro Vilar Novo, em Belford Roxo, celebrou o Dia das Crianças nesta quarta-feira (16), com uma festa repleta de brinquedos para os alunos. Centenas de estudantes, divididos em quatro turnos, usufruíram do espaço que contou com uma variedade de brincadeiras.



Pula-pulas, escorregas, futebol de sabão e outros brinquedos tradicionais foram colocados no pátio da escola. Um banho de mangueira também ficou disponível para as crianças afastarem o calor. Os alunos também aproveitaram para comer muita pipoca e algodão doce. Toda a rede municipal de ensino, com creches e escolas, realizou uma programação divertida ao longo da Semana da Criança.

Os alunos se divertiram e comeram muita pipoca e algodão doce Gilberto Rocha/PMBR



O secretário municipal de Educação, Bruno Vinicius de Oliveira, comentou a realização das comemorações nas unidades. "Essa data especial nos convida a refletir sobre a importância do brincar, da alegria e da aprendizagem. É um momento de união, inclusão e valorização do desenvolvimento de todos alunos", frisou Bruno.

O futebol de sabão foi a atração principal que os alunos brincaram Gilberto Rocha/PMBR



A diretora da Escola Municipal José Mariano dos Passos, Denise Torres, destacou sobre a festa. "O sucesso da Semana da Criança é resultado do esforço coletivo de todos professores, funcionários e responsáveis. Tenho a certeza que memórias incríveis foram criadas e transformaram a escola em um lugar ainda mais acolhedor e divertido", afirmou Denise.

A rede municipal de ensino de Belford Roxo realizou uma programação divertida na Semana da Criança Gilberto Rocha/PMBR