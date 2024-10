O homem foi conduzido preso para o registro policial na 54ª DP (Belford Roxo), junto com a motocicleta apreendida - Divulgação / PMERJ

Publicado 17/10/2024 23:56 | Atualizado 17/10/2024 23:56

Belford Roxo - Um suspeito foi preso, com uma motocicleta roubada (Honda CB), pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta quinta-feira (17), na Estrada do Barro Vermelho, no bairro Vilar Novo.

Na ação, o homem foi abordado pelos agentes conduzindo uma motocicleta sem placa. Na consulta aos dados do veículo, foi constatado que o veículo era produto de roubo. O suspeito alegou que pegou a moto “emprestada” de um amigo.



O homem foi conduzido preso para o registro policial, na 54ª DP (Belford Roxo), junto com a motocicleta recuperada.