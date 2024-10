A roda de conversa ocorreu na Unidade de Saúde da Família (USF) Alfredo Ferreira Filho, no bairro Maringá - Saúde/PMBR

A roda de conversa ocorreu na Unidade de Saúde da Família (USF) Alfredo Ferreira Filho, no bairro MaringáSaúde/PMBR

Publicado 18/10/2024 17:12

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã de terça-feira (16), uma roda de conversa em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e prevenção ao câncer de mama e colo do útero. O encontro ocorreu na Unidade de Saúde da Família (USF) Alfredo Ferreira Filho, no bairro Maringá.



O público presente participou de uma roda de conversa interativa com profissionais da saúde, que reforçaram a importância dos cuidados com a saúde, os primeiros sinais das doenças e a necessidade do autoexame.



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, pontuou sobre o mês do Outubro Rosa. “Sabemos que é preciso cuidar da saúde de janeiro a janeiro, mas sempre programamos um mês especial em outubro com palestras, vacinação, consultas e encaminhamentos para exames”, comentou Christian.

O público presente participou de uma roda de conversa interativa sobre a importância dos primeiros sinais das doenças e a necessidade do autoexame Saúde/PMBR



A administradora da USF Alfredo Ferreira Filho, Marlene de Lima Rosinha, participou também da roda de conversa. “Precisamos dar visibilidade ao diagnóstico precoce e estimular os munícipes a fazerem todos os procedimentos preventivos”, afirmou Marlene.

A administradora da USF Alfredo Ferreira Filho, Marlene de Lima Rosinha, participou também da roda de conversa. “Precisamos dar visibilidade ao diagnóstico precoce e estimular os munícipes a fazerem todos os procedimentos preventivos”, afirmou Marlene.