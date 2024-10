Atletas realizando o último treino antes da partida contra o Serrano - William Davoli / SEBR

Atletas realizando o último treino antes da partida contra o SerranoWilliam Davoli / SEBR

Belford Roxo - Ainda sem vitórias no Campeonato Carioca da Série B1, a Sociedade Esportiva Belford Roxo enfrenta o Serrano, neste sábado (19), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro São Bernado. Os belforroxenses ocupam a lanterna da competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), com apenas três pontos, em quatro rodadas, acumulando três empates e uma derrota.



“A gente sabe que a tabela classificatória está embolada. Temos quatro rodadas pela frente para lutar pelo maior número de pontos possíveis. Sabemos que os resultados não foram o que planejamos, mas enquanto houver chances vamos dar o máximo”, disse o técnico Jefter Percy.

A entrada será o ingresso solidário, o torcedor do belfordrroxense deverá levar 1kg de alimento não perecível. A bilheteria estará aberta, a partir das 13h, para entrega dos alimentos.

O presidente Reginaldo Gomes esteve presente no treino para incentivar o time. "Confio em cada um de vocês e sei que iremos sair desta situação que nos encontramos, pois esse grupo é talentoso e experiente. Fiquem certo que a torcida tá com a gente", finalizou o dirigente.