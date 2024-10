A iniciativa, que une cinema e meio ambiente, busca valorizar o patrimônio natural e cultural da Baixada Fluminense, além de ampliar os espaços de difusão do audiovisual brasileiro - Giulia Nascimento / PMN

A iniciativa, que une cinema e meio ambiente, busca valorizar o patrimônio natural e cultural da Baixada Fluminense, além de ampliar os espaços de difusão do audiovisual brasileiroGiulia Nascimento / PMN

Publicado 18/10/2024 19:36

Nilópolis - O ‘Gericine’ realiza sua última sessão da temporada, neste domingo (20), a partir das 18h, no Parque Natural do Gericinó Prefeito Farid Abrão, no bairro Manoel Reis, em Nilópolis. Finalizando uma seleção de 16 filmes, A sessão deste domingo apresenta os curtas-metragens Na Risca, de Gabriel Sabatini da Rocha; Bicicleta Vermelha, de Rodolpho Pinotti; Thuë pihi kuuwi - Uma Mulher Pensando, de Aida Harika Yanomami; e Cida Tem Duas Letras, de Giovanna Castellari. Além dos filmes selecionados, a sessão contará com a estreia especial do filme Baixada sob Afetos, dirigido por Thailane Mariotti e realizado pelo Coletivo Visto BXD.



A iniciativa, que une cinema e meio ambiente, busca valorizar o patrimônio natural e cultural da Baixada Fluminense, além de ampliar os espaços de difusão do audiovisual brasileiro. A curadoria desta temporada seguiu três linhas temáticas: Curta Baixada, com produções de realizadores da Baixada Fluminense; Curta Livre, com obras de cineastas de diversas regiões do Brasil; e Curta Ambiental, focado em temas ecológicos. A programação incluiu curtas de animação, ficção e documentário, selecionados entre mais de 300 filmes inscritos.

O evento convida todos a mais um domingo de exibições, trazendo cangas e cadeiras de praia. A sessão oferecerá pipoca e bebidas gratuitamente. Todos os filmes terão legendas descritivas para pessoas surdas e ensurdecidas, além de interpretação em Libras. Como parte das ações ambientais, o projeto realizará coleta seletiva dos resíduos, incentivando o uso de materiais biodegradáveis ou reutilizáveis. Além disso, o projeto realiza ações de plantio de mudas nativas no parque, em parceria com o projeto de reflorestamento "Bosque do Amanhã"



O “Gericine - Cinema na Natureza” é realizado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura (@minc), Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (@sececrj), Prefeitura Municipal de Nilópolis e Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Paulo Gustavo, e produzido pelo Gericine. Como contrapartida de valorização da produção local, todas as sessões do Gericine contarão com a exibição de filmes produzidos no município, em uma parceria com a Secretaria de Cultura de Nilópolis.

Serviço



Dia: 20/10 (domingo)



Horário: das 18h às 21h



Local: Parque Natural do Gericinó Farid Abrão



Endereço: Rua Alberto Teixeira da Cunha, 1880 - Centro, Nilópolis - RJ, 26520-770



Gratuito



Classificação Livre



Programação



Estreia: Baixada Sob Afetos, de Thailane Mariotti (Rio de Janeiro)



O documentário explora o sentimento de pertencimento na cidade de Nova Iguaçu, destacando as conexões afetivas entre seus moradores. Através dessas histórias, o filme busca transformar e fortalecer a percepção da Baixada Fluminense, revelando um lado mais humano e acolhedor da região.



Na Risca, de Gabriel Sabatini da Rocha (Rio de Janeiro)



A visão de um jovem da Vila Canaã, na Baixada Fluminense, sobre o fascínio pela barbearia. Em meio a um contexto de criminalidade e drogas, o curta explora como a proliferação de barbearias pode influenciar sua vida e a dos jovens de sua comunidade.



Bicicleta Vermelha, de Rodolpho Pinotti (São Paulo)



Um senhor solitário passa seus dias lendo o jornal na varanda, até que começa a reconhecer nos transeuntes figuras de sua juventude, incluindo sua falecida esposa. Inicialmente assustado, ele se deixa levar pelas lembranças, revivendo sua juventude. O filme aborda ritos de passagem, urbanização e envelhecimento.



Thuë pihi kuuwi - Uma Mulher Pensando, de Aida Harika Yanomami, Edmar Tokorino Yanomami e Roseane Yariana Yanomami (Roraima)



Uma mulher yanomami observa o ritual de um xamã preparando a Yãkoana, o alimento dos espíritos. A narrativa explora o encontro entre uma jovem mulher indígena e o mundo espiritual, trazendo uma reflexão sobre as perspectivas e imaginações desse universo.



Cida Tem Duas Letras, de Giovanna Castellari (São Paulo)



Cida, uma costureira de 60 anos, precisa assinar um documento no trabalho, mas não sabe ler o que está escrito. Com a ajuda da professora de sua neta, ela começa a se alfabetizar, enquanto passa a questionar situações em seu ambiente de trabalho.