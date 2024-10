O assaltante foi preso em flagrante armado com a faca - Divulgação / Dani Souza / 39º BPM

O assaltante foi preso em flagrante armado com a facaDivulgação / Dani Souza / 39º BPM

Belford Roxo - Um assaltante de ônibus foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã deste sábado (19), na Rua Coelho Branco, no bairro Redentor, em Belford Roxo. Com o acusado, os agentes apreenderam uma faca.

Na ação, os policiais militares perceberam o ônibus piscando insistentemente enquanto realizava baseamento. Os agentes abordaram o coletivo e foram informados pelo motorista que um criminoso armado com uma faca, tentou assaltar um passageiro na parte traseira. O assaltante foi preso em flagrante, evitando que o roubo se concretizasse.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).