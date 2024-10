A medida emergencial foi tomada pela Cedae para controlar a qualidade da água captada, que sofreu alterações por causa das chuvas. Técnicos fazem o monitoramento contínuo das condições da água bruta - Cedae / Divulgação

A medida emergencial foi tomada pela Cedae para controlar a qualidade da água captada, que sofreu alterações por causa das chuvas. Técnicos fazem o monitoramento contínuo das condições da água brutaCedae / Divulgação

Baixada Fluminense - Devido às chuvas desta madrugada, a Cedae paralisou neste domingo (20), a operação das represas São Pedro, Tinguá, Mantiquira e João Pinto. Segundo a estatal, a medida emergencial foi adotada para controlar a qualidade da água captada nestes mananciais. As unidades compõem o Sistema Acari, gerido pela Cedae, e fornecem parte da água distribuída pela Águas do Rio na Baixada Fluminense. Por conta disso, o abastecimento foi suspenso em alguns municípios da região.



Regiões afetadas:



Duque de Caxias: Xerém, Vila Urussai, Vila Santa Cruz, Vila Santa Alice, Vila Rosário, Vila Operária – Xerém, Vila Maria Helena, Vila Alzira, Vila Actura, S. J. Tadeu, S Bonfim, Saracuruna, Santo Antônio, Santa lúcia, Santa Cruz da Serra, Santa Cruz, P S Pedro, Prq Barão do Amapá, P Paulista, P J Pessoa, Pilar, Parque Vitoria, Parque Panorama, Parque Eldorado, Parada Morabi, Parada Angélica, P Adelaide, N S do Carmo, Nova Campinas, Meio da Serra, Mantiquira, Lamarão, Jardim Primavera, Jardim Nat, Jardim Dayse, Jardim Anhangá, J Ana Clara, Império, Guararapes, Figueira, Ferreira, Equitativa, C Madeira, Cidade Parque Paulista, Cidade dos Meninos, Chuno, Chácaras Rio - Petrópolis, Chácaras Arcampo, Capivari, Cângulo, Campos Elísios, Barro Branco, Aviário e Amapá.



Belford Roxo: Lote XV, Vale do Ipê, Parque dos Ferreiras, e partes de Maringá, Wona e Nova Aurora.



Nova Iguaçu: Austin, Adrianópolis, Boa Esperança, Botafogo, Caiçara, Caioaba, Carmary, Carlos Sampaio, Cerâmica, Cobrex, Corumbá, Engenho Pequeno, Figueira, Genenciano, Grama, Jardim Natal, Jardim da Posse, Jardim Real, Jardim Tropical, P. São Carlos, J. São Vicente, Líbano, Miguel Couto, Nova América, N. S. Fatima, Nova Brasília, Parque Ambai, Parque Flora, Posse, Ponto Chique, Rancho Novo, Rancho Fundo, Recantus, Rio D’Ouro, Santa Rita, Tinguá, Três Corações, Vila de Cava Vila Fluminense, Viga, Vila Guimarães, Vila Guarita e Vila Operária.



Queimados: Camarim, Coqueiros, Do Carmo, Fanchem, Fatima, Jaceruba, Jd Tri-Campeao, Olaria, Paraiso, R D Douro, Roncador, S Jorge, Sao Simao, Vale Ouro, Vila Camorim, Vila Central, Vila Guimaraes, Vila Nanci, Vila Sao Francisco, Vila Tingua



Japeri: Alecrim, Areal, Beira Rio, Belo Horizonte, C Damiao, C Jd Marajoara, Centro, Ch S Antonio, Chacrinha, Cidade Sr Do Bonfim, Citropolis, Eldorado, Engenheiro Pedreira, Esperanca, Eucalipitos, Grota, Jaceruba, Japeri, Jardim Delamare, Jardim Primavera, Jardim Sao Joao, Jardim Willis, Jd Tri-Campeao, Lagoa Do Sapo, Marajoara, Morro Citropolis, Morro Dos Quarenta, Nova Belem, Parque Guandu, Parque Mucaja, Parque Santos, Pedra Lisa, Santa Ines, Santa Terezinha, Sao Jorge, Teofilo Cunha, Transmontana, Vila Central, Vila Conceicao, Vila Santa Amelia, Virgem De Fatima.

A Águas do Rio explica que o abastecimento nas regiões afetadas será normalizado, gradativamente, com o restabelecimento integral da produção de água nessas unidades. A concessionária orienta os clientes dessas regiões a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias.