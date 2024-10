A palestra informou aos socioeducandos da importância das mulheres procurarem os órgãos de saúde para realizar os exames de Ultrassonografia mamária, mamografia e do Papanicolau - Divulgação / Degase-RJ

Publicado 21/10/2024 17:34 | Atualizado 21/10/2024 17:46

Belford Roxo - Na última sexta-feira (18), o Centro de Atendimento Intensivo (CAI) Belford Roxo, do Degase, vinculado à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), promoveu uma palestra a respeito do Outubro Rosa, com informações sobre como se prevenir e como buscar tratamento no caso de detecção do câncer de mama e de colo de útero. Participaram os adolescentes, servidores(as) e o Colégio Estadual Barbosa Lima Sobrinho.

O objetivo da palestra foi informar aos socioeducandos da importância de conscientizar as mulheres da sua família de procurar regularmente os órgãos de saúde para realizar os exames de Ultrassonografia mamária, mamografia e do Papanicolau (preventivo) como forma de prevenção e cuidado com sua saúde.

Houve também um momento com as famílias, entregando um folders com informações sobre a campanha e onde buscar gratuitamente locais para realizar os exames.