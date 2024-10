A equipe do CRAS do bairro Wona trabalhou para oferecer brincadeiras às crianças - Divulgação / PMBR

A equipe do CRAS do bairro Wona trabalhou para oferecer brincadeiras às criançasDivulgação / PMBR

Publicado 21/10/2024 17:02

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf) de Belford Roxo celebrou nesta segunda-feira (21), o Dia das Crianças, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do Wona. A festa contou com muita comida, dança e diversas brincadeiras valendo brinde.



As orientadoras prepararam um momento lúdico com muita diversão para estimular a criatividade, a curiosidade e o avanço intelectual das crianças. Elas também foram ensinadas a seguir regras e a trabalhar em grupo. Tudo em prol da garantia de momentos felizes e especiais para as crianças que são o futuro da cidade.



Momento especial



A orientadora social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) do CRAS Wona. Gleice da Silva, 29 anos, ressaltou a importância da festa. “O dia está sendo muito agradável, pois todas as crianças puderam comparecer para se divertir nesse momento que é muito especial. Além de que essa confraternização tem como objetivo estar trazendo mais crianças para a gente”, afirmou.

As crianças participaram de diversas brincadeiras, como por exemplo, a boca do palhaço Divulgação / PMBR



A coordenadora do CRAS Wona, Nele Iracema, 69 anos, contou estar feliz com a festa. “Hoje estamos aproveitando o feriado e utilizando as nossas crianças para comemorar esse dia para que eles possam perceber a importância que tem para todos nós”, finalizou Nele.

