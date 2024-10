A nutricionista Elisa Furtado (em pé) explicou a importância de uma alimentação balanceada - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 22/10/2024 17:10

Belford Roxo - Em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação (18), a Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf) de Belford Roxo, promoveu nesta terça-feira (22), dois eventos importantes sobre alimentação. Um deles foi realizado no Restaurante do Povo para os frequentadores e o outro para crianças do Abrigo Lara da Esperança, no Bairro Farrula. As atividades foram realizadas através da Gestão de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional. A secretária da pasta, Clarice Santos, acompanhou os eventos.



O uso excessivo de sal e açúcar nos alimentos foi o tema escolhido pela gestora de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional, Juliana Richa, que acompanhada da nutricionista Elisa Furtado e da técnica nutricional Suelen Kroff, permaneceu por cerca de uma hora e meia no interior do Restaurante do Povo, abordando usuários e passando orientações sobre os riscos de contrair doenças como diabetes, hipertensão, obesidade e problemas cardiovasculares, através do consumo de alimentos salgados e adoçados em excesso.

A gestora de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional, Juliana Richa, orientou aos usuários sobre o uso excessivo do sal e do açúcar Jeovani Campos / PMBR



Idosos e Crianças



Juliana Richa contou que técnicos do setor de nutrição do restaurante observaram que os idosos, mesmo consumindo refeição nutritiva e balanceada elaboradas no restaurante, são os que mais usam ingredientes alimentícios para realçar o sabor dos alimentos, como sal e açúcar. “A partir daí desenvolvemos um trabalho de conscientização e de prevenção a doenças entre esses consumidores de mais idade. Foi uma ação bastante interessante e de muita aceitação”, assegurou Juliana Richa.



A equipe de Richa passou também no Abrigo Lar da Esperança. Lá, a garotada conheceu a importância dos alimentos, através do projeto Crescer Saudável. "Falamos sobre a origem dos alimentos, da importância de cada um e passamos vídeos educativos", disse.

A secretária Clarice Santos (à direita) participou dos eventos e ficou atenta às receitas Jeovani Campos / PMBR



Durante a palestra, crianças e adolescentes foram para a cozinha e tiveram a oportunidade de descobrir a receita de um saboroso bolo de cenoura. A turma não só aprendeu, como também colocou a mão na massa. No final, todos comeram generosas fatias do alimento. "O resultado foi maravilhoso. As crianças adoraram e pediram pelo nosso retorno com novas receitas", relatou Richa.