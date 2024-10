A coordenadora do Creas II, Ana Martins, funcionárias e usuárias da unidade participaram da palestra - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 23/10/2024 16:55

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã de quarta-feira (23), uma palestra sobre o tema "Um toque pode salvar vidas", em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e prevenção ao câncer de mama e colo do útero. O encontro ocorreu no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS II) Leonardo Targino do Carmo, no bairro Santa Amélia.



Os profissionais tiraram dúvidas entre si e com as usuárias presentes, com o objetivo de ajudar, capacitar e reforçar a importância do autoexame, sobre os cuidados com a saúde da mulher e também em como agir nos primeiros sinais das doenças.

A enfermeira Katia Silva foi uma das palestrantes e falou sobre os sintomas do câncer de mama e do colo do útero Rafael Barreto / PMBR



A coordenadora do CREAS II, Ana Martins, pontuou sobre o mês do Outubro Rosa. "Nesse mundo globalizado que vivemos, sabemos que o dia de uma mulher é sempre muito corrido, mas é sempre importante que elas reservem um tempo para se tocar, pois é preciso conhecer seu corpo para que se possa prevenir essa doença", afirmou Ana Martins.

Durante a palestra, a coordenadora Ana Martins destacou a importância do Outubro Rosa Rafael Barreto / PMBR



Principais fatores do desenvolvimento do câncer



A enfermeira da Unidade de Saúde da Família (USF) de Maringá, Katia Silva, foi uma das palestrantes do dia. “Alguns dos principais fatores ao desenvolvimento da doença são: obesidade, alcoolismo, má alimentação, caso de câncer na família (principalmente em parentes de primeiro grau), mulheres que nunca amamentaram, fator hormonal (menopausa), entre outros”, contou. “E algumas maneiras de prevenção, são: fazer atividade física, não consumir álcool e ter uma alimentação saudável, evitando ao máximo gordura e açúcar e acrescentando mais verduras e legumes”, finalizou Katia.

