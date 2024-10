Em Belford Roxo, o CE André Cavalcanti de Carvalho está trazendo para sala de aula vídeos, com o objetivo de conscientizar os jovens sobre a importância do autocuidado e prevenção - Bruno da Matta / Seeduc-RJ

Publicado 22/10/2024 22:24 | Atualizado 22/10/2024 23:12

Baixada Fluminense - Oficina de pintura, caminhada pelas ruas e apresentação de vídeos. Estas são apenas algumas das diversas atividades pedagógicas de prevenção ao câncer de mama que estão sendo realizadas nas unidades da rede estadual da Baixada Fluminense. O objetivo da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ) é promover uma conscientização sobre a doença e divulgar a campanha Outubro Rosa para toda a comunidade escolar.

Em Belford Roxo, o Colégio Estadual André Cavalcanti de Carvalho, do bairro Santa Amélia, está trazendo para a sala de aula a apresentação de vídeos, com o objetivo de conscientizar os jovens sobre a importância do autocuidado e prevenção. A atividade pedagógica faz parte da eletiva ‘Artes em Movimento e Clube da Leitura’.

A confecção de quadros em tons de rosa tem chamado a atenção no Ciep 320 - Ercília Antônia da Silva, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A unidade está promovendo a Oficina Outubro Rosa, destinada aos alunos do 6º ano a 2ª série do Ensino Médio. Durante as aulas da professora de Artes Aline Derradi, os estudantes pintam seus próprios desenhos sobre o tema e podem se inspirar em alguns exemplos das campanhas disponíveis na internet.



"A oficina, além de informar por meio das pinturas, deixa o ambiente mais bonito e mais informativo. E o mais importante: passa uma mensagem importantíssima de conscientização para a doença. As telas que eles pintaram serão expostas em lugares com maior fluxo de pessoas, corredores e rampas de acesso da unidade", disse a professora de Artes, responsável pela iniciativa.

A estudante Nayane de Melo conta que ao fazer o quadro se inspirou na mãe de um amigo que venceu a doença. "Em 2020, ela teve câncer de mama, começou a tratar e, assim, a doença foi embora. Porém, em 2023, o câncer voltou, e, novamente, começou o tratamento. Mas não teve outra opção a não ser tirar a mama e, hoje, Graças a Deus, conseguiu curar a doença", comemorou a jovem.

Já no Colégio Estadual Professora Eliana de Almeida Santos, em Itaguaí, foi realizada a caminhada de conscientização sobre o Outubro Rosa. Na ocasião, um grupo de alunos e professores foi para as ruas, onde conversaram com os moradores sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. A iniciativa foi organizada pela professora de Educação Física Alexsandra Valdeque e contou com a participação da comunidade escolar e da população.

Além das atividades pedagógicas, as unidades escolares estão realizando a tradicional decoração em tons de rosa, com o objetivo de passar a mensagem da importância em se falar da prevenção e do autocuidado feminino.