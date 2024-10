O policial militar do Bairro Presente de Belford Roxo com a bicicleta recuperada, que foi devolvida ao dono - Divulgação / PMERJ

O policial militar do Bairro Presente de Belford Roxo com a bicicleta recuperada, que foi devolvida ao donoDivulgação / PMERJ

Publicado 24/10/2024 14:10

Belford Roxo - Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), do Programa Bairro Presente, após furtar uma bicicleta na noite desta quarta-feira (23), na Avenida Benjamim Pinto Dias, no Centro, de Belford Roxo.

Na ação, os agentes foram informados por populares sobre o furto da bicicleta. Os policiais militares conseguiram localizar o suspeito, que foi reconhecido pelo dono da bicicleta.

Com base nas imagens de vídeo, os policiais militares conduziram o suspeito preso para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo). A bicicleta foi devolvida ao dono.