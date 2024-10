A ocorrência policial com o assaltante preso foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

A ocorrência policial com o assaltante preso foi registrada na 54ª DPDivulgação / 39º BPM

Publicado 29/10/2024 09:34

Belford Roxo - Um assaltante foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta segunda-feira (28), após roubar o aparelho celular de uma mulher, no bairro Areia Branca, em Belford Roxo. Com o homem, os agentes apreenderam uma réplica de pistola.

A ocorrência policial com o preso foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).