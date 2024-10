O projeto Protegendo o Futuro emite carteira de identidade para alunos da rede municipal - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 25/10/2024 16:49

Belford Roxo - A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) oferece uma série de serviços gratuitos à população, que podem ser divididos em tópicos, como: documentos, Isenções, Vale Social, Plantão Social, Detran e projetos. A instituição está aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e fica localizada na Rua Adélia Sarruf, 39, em Areia Branca.



A lista de serviços oferecidos pela Funbel são:



Documentos - CPF (1ª e 2ª via, Alteração, Retificação, Regularização, Situação cadastral), Certidão de antecedentes Criminais (Estadual e Federal), Emissão de 1ª e 2ª via do SUS, Declaração de Isento IRPF, Vaga Legal de Idoso e Deficiente e Agendamento RioCard Sênior.



Isenções - RG, 2ª via de Casamento, Nascimento e Óbito, Casamento civil, Retificação, Inteiro teor, Junta militar e Averbação.



Vale social - Cartão de passagem para doente crônico em tratamento e pessoas com deficiência.



Plantão social - Gratuidade para sepultamento e Passe interestadual para pessoas com deficiência.



Orientação jurídica - Entrada em BPC E LOAS e Aposentadoria



Detran - Emissão da 1ª e 2ª via do RG e Crachá descritivo



Projetos - Dança em movimento (Aulas de dança de salão), Mais Querida (Atendimento psicológico para mulheres), clube da melhor idade, CEMIL (Curso de Libras e Intérpretes de Libras), PRE PARA BEL (Preparatório para concursos e Pré-militar), NAFA (Núcleo de Acolhimento a Família do Autista), Capacitação TEA (Transtorno Espectro Autista) e Bazar da Ajuda.

O projeto Dança e Movimento reúne diversos adeptos da dança de salão Rafael Barreto / PMBR



O vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano, afirmou que ajudar a população com os serviços necessários é sempre a prioridade. “Estaremos sempre de portas abertas para atender a todos aqueles que precisarem de algum auxílio. Pois esse é o nosso trabalho, dar às pessoas o que elas merecem ter por direito” finalizou Adriano.



