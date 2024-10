A ocorrência policial com as armas e todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 25/10/2024 15:13

Belford Roxo - Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), com uma espingarda, uma réplica de pistola e uma quantidade drogas, na manhã desta sexta-feira (25), no interior do Condomínio Monza, no bairro Wona, em Belford Roxo.

Com o preso, foram apreendidos ainda: rádios transmissores; 01 base para carregador; 01 bandoleira; 01 cinto tático.

Na ação, os agentes foram alertados por um popular sobre a presença de três homens comercializando drogas no interior do condomínio. Na adordagem, os suspeitos tentaram fugir, mas um deles, foi capturado após cerco tático dos policiais militares.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).