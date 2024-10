A carga de bebidas havia sido roubada na Pavuna, na Zona Norte do Rio - Divulgação / 39º BPM

A carga de bebidas havia sido roubada na Pavuna, na Zona Norte do RioDivulgação / 39º BPM

Publicado 29/10/2024 10:16

Belford Roxo - Uma carga roubada de bebidas, foi recuperada pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no início da noite desta segunda-feira (28), na Estrada Boa Esperança, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo. As bebidas foram roubadas na Pavuna, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A ocorrência policial com carga apreendida foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

Caminhão que estava com as bebidas roubadas, recuperado pelos policiais militares do 39º BPM Divulgação / 39º BPM