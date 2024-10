Belford Roxo e São Cristóvão ficaram no 0 a 0 no Estádio Ronaldo Nazário de Lima - Divulgação / Wandré Silva

Publicado 29/10/2024 13:41

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo segue com sua campanha irregular no Campeonato Carioca da Série B1. Penúltimo na tabela de classificação, os belforroxenses ainda não venceram na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). No último sábado (26), o Belzão ficou no 0 a 0 com o São Cristóvão, no Estádio Ronaldo Nazário de Lima.



O Belford Roxo acumula cinco empates e uma derrota no torneio, com cinco pontos, na oitava colocação. Faltam duas rodadas para o término da primeira fase (Taça Corcovado) e para ainda sonhar com a classificação para as finais, os belforroxenses precisarão vencer os dois últimos jogos.



Na próxima rodada, o Belford Roxo enfrenta o Friburguense, no sábado (02), às 15h, no Estádio Nélio Gomes.

Classificação - Campeonato Carioca - Série B1 Divulgação / Ferj