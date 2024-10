A diretora Marilene Moraes com alunos e professoras - Divulgação

Publicado 30/10/2024 16:08

Belford Roxo - Dezenas de crianças se divertiram, com muita dança, jogos educativos, músicas, piscina de bolinhas, brincadeiras e saborearam guloseimas e diversas gostosuras, na festa em comemoração ao Dia das Crianças, na última semana, no Salão de Festa Simão Kids, realizada pela Creche Municipal Amor a Criança, no Centro de Belford Roxo, que teve como tema: Safari na África.

“Os alunos viverão momentos mágicos, durante toda a manhã com muita alegria. Este é o quarto ano que realizamos a festa , que é esperada por todos e conta com a colaboração de todos os funcionários da creche”, falou a diretora da creche, Marilene Moraes.



O evento contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Educação, professores, funcionários da creche, pais e responsáveis.

Foto (divulgação) 1: A diretora Marilene Moraes com os alunos e professoras de uma das turmas.