O novo comandante do 39º BPM, Marcus Vinicius Bomfim de Lima (E), ao lado do Coronel Alexandre, Comandante do 3º CPA e do tenente-coronel Fábio dos Reis Silva, que deixa o Batalhão de Belford Roxo - Divulgação / 39º BPM

Publicado 30/10/2024 16:50

Belford Roxo - Na manhã desta quarta-feira (30), foi realizada a Solenidade de Passagem de Comando do 39º Batalhão de Polícia Militar, em Belford Roxo, com a presença do Coronel PM Alexandre, Comandante do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA). O tenente-coronel PM Marcus Vinicius Bomfim de Lima assume o 39º BPM, substituindo o tenente-coronel PM Fábio dos Reis Silva, que agora assumirá o 15º BPM (Duque de Caxias).

O tenente-coronel PM Fábio dos Reis Silva coloca o brevê do 39º BPM (Belford Roxo) no novo comandante, tenente-coronel PM Marcus Vinicius Bomfim de Lima Divulgação / 39º BPM