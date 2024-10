O Baile de Dança de Salão começa às 18h com muita música e diversão com a apresentação da Banda Aeroporto - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 31/10/2024 17:20 | Atualizado 31/10/2024 17:21

Belford Roxo - A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), promove na sexta-feira (01), mais uma edição do Baile de Dança de Salão. O evento acontece no Shopping Nova Belford, a partir das 18h, e será aberto ao público. A noite promete muita dança, música e diversão com a apresentação da Banda Aeroporto.

O vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano, comentou sobre a realização do baile. “Convidamos a todos para celebrar a vida com mais uma festa que promove o bem-estar e a socialização dos amantes da dança. Vamos desfrutar de momentos memoráveis e aproveitar cada segundo desse evento”, afirmou Adriano.

O Shopping Nova Belford fica na Avenida Benjamin Pinto Dias, 1130, no Centro, de Belford Roxo.