A vítima era casada com o acusado há anos e vinha sofrendo episódios de ameaças e agressões. A agressão ocorreu na frente do filho de três anos, portador do espectro autista e DAHDivulgação / PCERJ

Publicado 31/10/2024 15:43

Belford Roxo - Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica, pelos policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo, nesta quarta-feira (30), em Belford Roxo. A prisão ocorreu após a delegacia receber informações de que a vítima havia sido agredida fisicamente e ameaçada pelo companheiro.

A Deam iniciou imediatamente as diligências e conseguiu capturar o acusado em sua residência, enquanto ele se preparava para fugir.



De acordo com os agentes, a vítima era casada com o autor há anos e vinha sofrendo diversos episódios de ameaças e agressões físicas. Na quarta-feira (30), a agressão ocorreu na frente do filho de três anos, que é portador do espectro autista e do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).



A situação provocou um acesso nervoso na criança, encorajando a mãe a procurar ajuda e relatar todos os fatos e os impactos sobre seu filho.