Publicado 01/11/2024 16:23

Belford Roxo - Um abatedouro clandestino de animais, foi interditado pelos policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), nesta quinta-feira (31), na Rua Santa Rita, no bairro Parque Santa Rita, em Belford Roxo. De acordo com as informações, o estabelecimento abastecia diversas feiras livres na região. O responsável pelo local foi preso em flagrante.

Após tomarem ciência de que na rua funcionava um abatedouro, os agentes foram até o endereço, onde localizaram inúmeras carcaças de animais ao solo. A perícia técnica constatou que os despojos dos animais eram lançados diretamente na rede de esgoto, contaminando a rede fluvial.

O abatedouro não possuía licenças legais de funcionamento e usava luz e água furtadas da concessionária de energia.