O Belford Roxo (branco) é o único time que ainda não venceu o Campeonato Carioca da Série B1, após sete rodadas - William Davoli / SEBR

Publicado 03/11/2024 13:36

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo segue como o "Rei dos Empates" no Campeonato Carioca da Série B1. Neste sábado (02), os belforroxenses ficaram no 1 a 1 com o Friburguense, no Estádio Nélio Gomes. Foi o sexto empate da equipe na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), que ainda tem uma derrota, sendo o único time que ainda não venceu no torneio.

O Belford Roxo está praticamente eliminado da competição, faltando apenas uma partida para cumprir no torneio, na quarta-feira (06), contra o Artsul, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira, no bairro de Austin, em Nova Iguaçu. O time está em sétimo lugar com seis pontos, e ameaçado pelo rebaixamento, com dois pontos acima do último colocado, São Cristóvão.

Classificação - Campeonato Carioca - Série B1 Divulgação / Ferj