Time profissional realizando treino para enfrentar o Friburguense no Estádio Nélio GomesWilliam Davoli / SEBR

Publicado 01/11/2024 17:26 | Atualizado 01/11/2024 17:32

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo enfrenta o Friburguense, neste sábado (02), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, em São Bernardo, pela sétima rodada do Campeonato Carioca da Série B1. Os belforroxenses ainda não venceram na competição da Federação de futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). O time conta com o apoio do torcedor. A entrada será um "ingresso solidário", cada torcedor deverá levar 1kg quilo de alimento não perecível.

O Belzão realizou seis jogos na competição, acumulando cinco empates e uma derrota, ocupando a oitava colocação da primeira fase da Taça Corcovado, na penúltima posição, e ameaçado pelo rebaixamento.



“Com certeza será mais um grande jogo em casa. Estamos nos preparando, treinando diariamente para conquistar os três pontos e subir na tabela de classificação. Contamos com a força da nossa torcida”, disse o técnico do Belford Roxo, Jefter Percy.

Classificação - Campeonato Carioca - Série B1 Divulgação / Ferj