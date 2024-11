Os alunos apresentaram os projetos em mais um dia da Feira de Ciências - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 01/11/2024 16:58 | Atualizado 01/11/2024 17:00

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou na quinta-feira (31), mais um dia da Feira de Ciências, na Escola Municipal Alejandro Fernando Nunez, sobre o tema Meio Ambiente. O projeto escolar iniciou na quarta-feira (30) e foi finalizado na sexta-feira (01). Durante as fases do projeto, os alunos puderam aprender sobre plantas indígenas, tipos de poluições, além de produzir experimentos com magnetismo, dentre outras atividades.

A diretora da Escola Municipal Alejandro Fernando Nunez, Elena Gomes, comentou sobre a feira. "Nossas crianças precisam muito dessa naturalidade, no que diz respeito a pegar as coisas e fazê-las com as próprias mãos. Por isso sugeri que realizássemos essa feira de ciências, pois além dos alunos produzirem seus próprios trabalhos, também estarão aprendendo na prática", contou Elena.

A professora Cláudia Oliveira explicou sobre a importância do aprendizado sobre a poluição. "Para muita gente a poluição é só sujeira sólida ou na água, mas na verdade ela pode vir de vários lugares. Entre eles, temos as poluições visuais, as sonoras, do solo, a atmosférica, hidráulica, além de outras", finalizou Cláudia.