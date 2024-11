Equipes da base belforroxense realizando treino antes dos jogos de volta - William Davoli / SEBR

Publicado 02/11/2024 12:07 | Atualizado 02/11/2024 12:08

Belford Roxo - Neste final de semana, acontecerão dois jogos decisivos das quartas de finais das categorias sub-17 e sub-15 da Sociedade Esportiva Belford Roxo, que definirão os semifinalistas do Campeonato Carioca A2 de 2024. A rapaziada do sub-17 entrará em campo, neste sábado (02), às 10h, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, no jogo de volta contra o América.

No domingo (03), às 15h, no Estádio do Trabalhador, em Resende, os meninos do sub-15 enfrentam os donos da casa.

“Só tenho a agradecer a toda equipe e em especial aos jogadores pela dedicação, força de vontade e parceria. Sabemos que estamos diante de adversários com qualidade, no primeiro jogo empatamos, mas vamos lutar para trazer a vitória para nossa cidade. Obrigado aos pais e torcedores que vem nos acompanhando em toda nossa jornada”, falou o coordenador da base, Custódio Junior.



No jogo de ida, a equipe sub-17 empatou com o América, com o placar de 2 a 2. E o sub-15, terminou a partida contra o Resende com o placar de 1 a 1.