As barricadas atrapalhavam o deslocamento livre dos moradores e o acesso para realizações de obras da Prefeitura de Belford RoxoDivulgação / PMERJ

Publicado 05/11/2024 15:33 | Atualizado 05/11/2024 15:34

Belford Roxo – Uma tonelada de barricadas (barreiras físicas) colocadas pelo tráfico de drogas, foram retiradas pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), nesta terça-feira (05), em ruas do bairro Santa Tereza, em Belford Roxo



A ação dos policiais militares garante o Direito Constitucional de ir e vir da população local. As barricadas atrapalhavam o deslocamento livre dos moradores e o acesso para realizações de obras da Prefeitura de Belford Roxo.

Um tonelada de barricadas foram retiradas pelos policiais militares do 39º BPM Divulgação / PMERJ



Os moradores podem acionar a Polícia Militar para a retirada das barricadas através do Disque Denúncia no telefone: (21) 2253-1177. O sigilo da ligação é absoluto.