A ocorrência policial com toda a droga apreendida e o suspeito preso foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 05/11/2024 09:43

Belford Roxo - Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta terça-feira (05), no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo. Um segundo suspeito conseguiu fugir. Eles estavam com drogas, que foram apreendidas, e quatro rádios transmissores.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).