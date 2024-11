A sala do CT Base trabalha com uma metodologia de integração esporte-educação e de forma dinâmica utilizando um software, em um espaço lúdico, ambientado e climatizado - Ruth Nogueira/PMBR

Publicado 05/11/2024 16:30

Belford Roxo - Na última sexta-feira (01), representantes do Instituto Vini Jr. e da Bayer, inauguraram três Centros de Tecnologias Base na rede municipal de ensino de Belford Roxo, em parceria da Secretaria Municipal de Educação. Os centros foram implementados nas escolas Maria da Conceição Carneiro, CIEP Constantino Reis e de Educação Especial Albert Sabin.



Criado em 2020 pelo jogador Vinicius Júnior (atacante do Real Madrid) e família, o Instituto é uma organização sem fins lucrativos que se propõe a desenvolver colaborativamente com as escolas públicas inovações nos processos de ensino e aprendizagem. O CT Base trabalha com uma metodologia de integração esporte-educação e de forma dinâmica utilizando um software (aplicativo Base), em um espaço lúdico, ambientado e climatizado. Os professores foram capacitados para o uso efetivo do enxoval tecnológico (smartphones, smart TV, tablet e laptop) que ajudarão no processo pedagógico das crianças do 1° ao 5° ano de escolaridade, com conteúdo de Matemática, Português, Ciências, História e Geografia.

Além disso, as três escolas receberam de forma pioneira o Kit Mov.A (Movimento e Aprendizagem), que reúne recursos didáticos, materiais esportivos e fichas de atividades referenciadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Os professores poderão reforçar o conteúdo com movimentos do futebol e estimular a prática de atividade física.

O secretário municipal de Educação, Bruno Vinícius de Oliveira, comentou sobre as novidades nas unidades escolares. "É com muita alegria que colocamos em prática essa parceria com o Instituto Vini Jr. e a Bayer, para facilitar o processo de ensino-aprendizagem utilizando a linguagem da paixão nacional que é o futebol", pontuou. "Os centros chegam como um sucesso na cidade e esperamos que esse programa seja ampliado para mais unidades", completou Bruno.

