Presidente da Liga RJ Hugo Júnior (E), diretora das Alas Reunidas da Inocentes, Vera Gorn, presidente Administrativo, Icaro Ribeiro e diretora Geral de Carnaval da Liga RJ Carla Brito - Divulgação

Publicado 05/11/2024 22:45 | Atualizado 05/11/2024 22:51

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo participou da festa de 40 anos da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), na última semana, no novo Roxy, em Copacabana, quando foi apresentado um pocket do espetáculo “Aquele Abraço”.

“Que festa fantástica, cheia de amigos que conquistei graças, ao samba Quero parabenizar a Liesa pelos 40 anos de sucesso e bons serviços prestados a Cultura Mundial É muito importante saber que fazemos parte desta história, pois, em 2013, estávamos no Grupo Especial e hoje é um sonho da |nocentes voltar, por isso estamos nos dedicando ao máximo na preparação do desfile de 2025. Iniciamos as reproduções das fantasias e os trabalhos no barracão de alegorias”, disse o presidente Administrativo da Inocentes de Belford Roxo, Icaro Ribeiro.

A Caçulinha da Baixada será a terceira escola a desfilar no Sambódromo, na Sexta-Feira de Carnaval, pela Série Ouro da Liga Rj com o enredo “Ewe, a cura vem da floresta, do carnavalesco Jorge Caribé, adaptado para o próximo desfile pelo carnavalesco Cristiano Bara.