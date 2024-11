A equipe sub-17 do Belford Roxo parou nas quartas de final do Campeonato Carioca A2 - William Davoli / SEBR

Publicado 05/11/2024 22:33

Belford Roxo - A equipe sub-17 da Sociedade Esportiva Belford Roxo, se despediu do Campeonato Carioca A2, ao ser derrotado com a goleada de 7 a 1 pelo América, na manhã do último sábado (02), no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.

“Estamos tristes, mas ao mesmo tempo temos que reconhecer que chegamos até as quartas de finais de uma competição que tem clubes tradicionais. Nos esforçamos ao máximo, tivemos excelentes finalizações, em muitos momentos dominamos o jogo, mas a bola só quis entrar na rede do adversário uma vez. Agradeço a todos que jogaram conosco dentro e fora do campo, dedicando seu tempo e carinho. Parabenizo os sinistrinhos que foram heróis e resistiram até o fim”, falou o coordenador e técnico do sub-17, Custódio Júnior.