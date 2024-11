Técnico Jefter Percy dando instruções a equipe do Belford Roxo - William Davoli / SEBR

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo vai realizar sua última partida do Campeonato Carioca da Série B1 da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), nesta quarta-feira (06), no Estádio Nivaldo Pereira, no bairro Austin, em Nova Iguaçu, contra o Artsul. Os belforroxenses ainda não venceram na competição, com seis empates e uma derrota.



“Realizamos na manhã de terça-feira, nosso último treino tático antes da partida com o Artsul. Vamos entrar firmes em campo e continuar dando o nosso melhor. Em nenhum momento foi dito que seria fácil, pois sabíamos que enfrentaríamos times tradicionais, mas temos um objetivo que é garantir a vitória. Agradeço à torcida que está com a gente em todos momentos, passando energia positiva”, falou o técnico Jefter Percy.



Além de tentar fechar sua participação de forma honrosa, e conseguir sua primeira vitória, o resultado passa a ser importante, para evitar o risco de rebaixamento à Série B2, em 2025.

