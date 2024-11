A ocorrência policial com o suspeito preso e a moto clonada foi registrada na 54ª DP - Reprodução / 39º BPM

Publicado 06/11/2024 01:23 | Atualizado 06/11/2024 01:24

Belford Roxo - Um suspeito foi preso com uma motocicleta clonada, pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), do Motopatrulha do Programa Bairro Presente, na tarde desta terça-feira (05), na Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Parque Esperança, em Belford Roxo.

Na ação, os agentes tiveram a atenção voltada para um homem que conduzia uma motocicleta sem capacete e em alta velocidade. Após ordem de parada e, consulta da placa, não foi identificado o cadastro do veículo no sistema do Detran-RJ. Foram verificadas alterações no número do motor e no chassi.

O suspeito foi conduzido preso para o registro da ocorrência policial na 54ª DP. A vítima, que teve sua motocicleta clonada, se apresentou na delegacia com a moto verdadeira, e de posse de todos os documentos.