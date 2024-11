Recepcionados pela sargento Daniela e demais membros da Aeronáutica, o grupo conheceu a mais importante instituição museológica de aviação do país - Jeovani Campos/PMBR

Publicado 07/11/2024 16:09

Belford Roxo - Um grupo de 15 crianças e adolescentes de Belford Roxo, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Xavantes, visitou pela primeira vez o Museu Aeroespacial (MUSAL), no Campo dos Afonsos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O CRAS Xavantes é responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome de Belford Roxo.

Um grupo de 15 crianças e adolescentes belforroxenses visitou pela primeira vez o Museu Aeroespacial (MUSAL) Jeovani Campos/PMBR



Recepcionados pela sargento Daniela e demais membros da Aeronáutica, o grupo formado por jovens de 7 a 15 anos, pode conhecer de perto a mais importante instituição museológica de aviação do país e uma das mais relevantes da América Latina. O grupo participou de uma visita guiada que apresentou exemplares únicos em exposição e possui mais de 100 aviões históricos, incluindo uma réplica do 14-Bis, modelo criado por Santos Dumont, além de um rico acervo de itens históricos.

A criançada vivenciou um um dia memorável no Museu Aeroespacial, localizado no Campo dos Afonsos - Rio de Janeiro Jeovani Campos/PMBR



A orientadora do CRAS Xavantes, Jecimar Rodrigues, comentou sobre a visita do grupo. "Nossas crianças tiveram a oportunidade de aprender de perto a história da aviação brasileira, além de bater um papo especial com membros da Aeronáutica. Tenho certeza que foi um dia memorável e uma experiência inesquecível", concluiu Jecimar.

O Museu Aeroespacial apresentou exemplares únicos em exposição e possui mais de 100 aviões históricos Jeovani Campos/PMBR