O Belford Roxo (branco) foi goleado pelo Artsul e acabou rebaixado na Série B1 do CariocãoDivulgação / Willian Davoli

Publicado 06/11/2024 22:08

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo terminou, nesta quarta-feira (06), sua participação melancólica no Campeonato Carioca da Série B1, ao ser goleado por 4 a 0 pelo Artsul, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O clube acabou rebaixado para a Série B2 em 2025, terminando na lanterna do torneio, sem nenhuma vitória, com seis empates e duas derrotas.

Classificação - Campeonato Carioca - Série B1 Divulgação / Ferj