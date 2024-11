Thiago Brito teve passagem pela Inocentes em 2012, quando a escola ascendeu à elite do carnaval carioca e dividiu o microfone com Wantuir de Oliveira em 2013 - Divulgação

Thiago Brito teve passagem pela Inocentes em 2012, quando a escola ascendeu à elite do carnaval carioca e dividiu o microfone com Wantuir de Oliveira em 2013Divulgação

Publicado 06/11/2024 18:34

Belford Roxo - O intérprete Thiago Brito voltou a fazer parte do carro de som da Inocentes de Belford Roxo e dividirá o microfone oficial com Daniel Silva. Na última quarta-feira (30), os cantores fizeram a gravação oficial da Liga RJ, do samba-enredo da agremiação para o Carnaval de 2025.



“Por motivos particulares fiquei afastado da minha escola de coração por alguns meses, mas estava sempre acompanhando tudo que se referia a Inocentes. Para mim, será uma honra dividir o microfone principal com Daniel Silva, cantor talentoso e disciplinado. Vamos trabalhar muito pra levar mais um troféu pra essa cidade que tanto trabalha pra realizar grandes desfiles na Marquês de Sapucaí", disse Thiago Brito.

Em 2025, será o quinto desfile de Thiago como voz principal da Inocentes. Ele teve passagem pela agremiação nos carnavais de 2012, quando a escola ascendeu à elite do carnaval carioca e dividiu o microfone com Wantuir de Oliveira em 2013, no Grupo Especial.

Thiago Brito e Daniel Silva na gravação do hino oficial de 2025 da Inocentes de Belford Roxo Divulgação

"Em março de 2025 completo 15 anos como cantor oficial, no Sambódromo e será uma emoção cantar esse grande samba que levou nossa escola a Série Ouro em 2008. A toda diretoria meu muito obrigado e vamos com tudo, rumo ao Grupo Especial!”, finalizou Thiago Brito.



A Caçulinha da Baixada será a terceira escola a desfilar no Sambódromo, na Sexta-Feira de Carnaval, em 2025, pela Série Ouro da Liga RJ com o enredo “Ewe, a cura vem da floresta, do carnavalesco Jorge Caribé, adaptado para o próximo desfile pelo carnavalesco Cristiano Bara. O tema fala da necessidade de preservar as florestas.