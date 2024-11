Policiais militares do 39º BPM com o troféu de campeão (futebol) dos Jogos Desportivos da Secretaria de Estado de Polícia Militar - Divulgação / PMERJ

Policiais militares do 39º BPM com o troféu de campeão (futebol) dos Jogos Desportivos da Secretaria de Estado de Polícia MilitarDivulgação / PMERJ

Publicado 07/11/2024 15:57

Belford Roxo - O 39º Batalhão de Polícia Militar, em Belford Roxo, conquistou o bicampeonato dos 4° Jogos Desportivos da Secretaria de Estado de Polícia Militar, na modalidade futebol, na última semana, no Estádio das Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Os policiais militares belforroxenses venceram na finalíssima, o Batalhão de Choque da PM, nos pênaltis, após 2 a 2 no tempo normal.

O terceiro lugar ficou com o 36º BPM (Santo Antônio de Pádua).

Jogadores do 39º BPM no lugar mais alto do pódio Divulgação / PMERJ