Jogadores do sub-15 festejando a vitória na Copa União Corcovado - William Davoli / SEBR

Jogadores do sub-15 festejando a vitória na Copa União CorcovadoWilliam Davoli / SEBR

Publicado 08/11/2024 10:33 | Atualizado 08/11/2024 10:49

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-15 se classificou para as quartas de finais da Copa União Corcovado, na manhã desta quinta-feira (07), ao vencer por 3 a 1, o Serra Macaense. Os gols foram do atacante Miguel Tarzan, do zagueiro Daniel Santos e do lateral esquerdo Kevin Neris que fez o gol olímpico da partida.

Em um jogo tumultuado, que terminou antes do tempo regulamentar, o sub-17 perdeu por 3 a 2.

“Conseguimos avançar com nossa equipe do sub-15 para próxima fase da competição e isso nos deixou felizes. Infelizmente devido à confusão em campo no confronto do sub-17, a partida terminou antes do tempo regulamentar e saímos prejudicados, pois estávamos perdendo. Mas são coisas do futebol”, falou o coordenador de base, Custódio Junior.

Na terça-feira (05), o time sub-16 ao derrotar o Império Serrano, avançou para as oitavas de finais da União Corcovado.

Treino do time sub-15 antes da partida contra o Resende William Davoli / SEBR

Nesta sexta-feira (08), às 15h, no Estádio do Trabalhador, na Região Sudoeste do Estado, os meninos do sub-15 enfrentam o Resende, no jogo de volta, valendo a vaga para a semifinal do Campeonato Carioca A2.