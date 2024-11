A ocorrência policial com as armas apreendidas foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 12/11/2024 13:44

Belford Roxo - Um criminoso morreu e outro ficou ferido, após confronto com policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no final da noite desta segunda-feira (11), na Estrada de Belford Roxo, no bairro Santa Tereza, em Belford Roxo. Foram apreendidos com a dupla, duas pistolas e um rádio transmissor.

Os dois criminosos feridos foram socorridos no Hospital Municipal de Belford Roxo, porém um deles acabou não resistindo, morrendo na sequência. Ele era considerado foragido da Justiça, com um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, sendo considerado um das lideranças do tráfico de drogas de Ilhéus, na Bahia.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).